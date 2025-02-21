Ленини: «Краснодар» приложит все усилия в каждом матче»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини высказался о борьбе за чемпионство.

— За чемпионство борются три команды: вы, «Спартак» и «Зенит». Кто, по вашему мнению, является главным соперником в битве за трофей?

— У нас нет одного соперника, наш чемпионат состоит не только из «Зенита» и «Спартака». Мы на каждую игру выходим побеждать и зарабатывать три очка — это наша цель в течение всего сезона. Не стоит еще забывать о важном факторе — логистика, которую нельзя недооценивать, мы передвигаемся на поезде и автобусах. Наш клуб по-другому не может сейчас существовать.

— Как можете оценить первую часть сезона для «Краснодара»? Сколько очков недобрали?

— Мне кажется, мы провели хорошую первую часть чемпионата: были и позитивные, и отрицательные моменты. Невозможно постоянно играть на одном уровне, мы постараемся довести дело до конца и завоевать трофей в конце сезона.

— В прошлом сезон чемпион решался в последнем туре. Как вы думаете, в этом сезоне мы увидим что-то похожее?

— Вторая часть сезона будет нелегкой. Не могу сказать, будет ли в этом сезоне известен чемпион еще до окончания чемпионата, но могу вас заверить, что «Краснодар» приложит все усилия в каждом матче, — цитирует Ленини «РБ Спорт».

«Краснодар» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. На втором месте располагается «Зенит» с таким же количеством очков, уступающий только по дополнительным показателям. На третьей строчке идет «Спартак» с 37 очками.