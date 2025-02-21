Майсторович обошелся без травмы, Кутицкий и Лаксальт не вернутся в общую группу до марта

Главный врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал «СЭ» состояние здоровья трех футболистов после матча с «Уралом» (3:2) в ОАЭ.

— Майсторовича заменили в первом тайме. Болельщики переживают, что это новое повреждение.

— Пусть не переживают. Это его первая игра на сборах, изначально и обсуждалось, что сыграет, сколько выдержит, но не больше тайма. Так что никакой новой травмы нет, получил нагрузку, все по плану.

— Когда ожидать возвращения в строй Лаксальта и Кутицкого?

— Сегодня они приступили к беговой работе, занимаются индивидуально, до начала марта в общую группу не вернутся.