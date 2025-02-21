Бабаев: «С одной стороны, трансфер Зделара не самое ожидаемое событие последних дней»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Саши Зделара в «Зенит».
«Хочется сказать Саше большое спасибо за время, проведенное в нашем клубе. С одной стороны, это всего два с небольшим сезона, а с другой — почти 100 матчей. Саша пришел в ЦСКА летом 2022 года и стал важной частью формирования во многом новой тогда команды.
Не секрет, что Зделар мог покинуть команду и прошлым летом. Но в итоге Саша остался и, как всегда, профессионально отработал осенний отрезок. Тем не менее летом у Саши истекал действующий контракт, а перед клубом стоят новые задачи в определенной «пересборке» состава, над которыми мы работаем вместе с главным тренером и спортивным блоком.
Поэтому, с одной стороны, трансфер Саши не самое ожидаемое событие последних дней, но с другой — переход действительно поддерживают все стороны. Мы расстаемся с Сашей в хороших отношениях, но при этом — думаю, Марко меня поддержит и здесь — удачи в обозримом будущем не желаем (смеется)», — приводит слова Бабаева пресс-служба ЦСКА.
21 февраля «Зенит» объявил о переходе Зделара из ЦСКА. Соглашение с 29-летним сербом рассчитано до лета 2026 года.
Зделар выступал за ЦСКА с 2022 года. В этом сезоне на его счету голевая передача в 21 матче во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1