Бабаев: «С одной стороны, трансфер Зделара не самое ожидаемое событие последних дней»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Саши Зделара в «Зенит».

«Хочется сказать Саше большое спасибо за время, проведенное в нашем клубе. С одной стороны, это всего два с небольшим сезона, а с другой — почти 100 матчей. Саша пришел в ЦСКА летом 2022 года и стал важной частью формирования во многом новой тогда команды.

Не секрет, что Зделар мог покинуть команду и прошлым летом. Но в итоге Саша остался и, как всегда, профессионально отработал осенний отрезок. Тем не менее летом у Саши истекал действующий контракт, а перед клубом стоят новые задачи в определенной «пересборке» состава, над которыми мы работаем вместе с главным тренером и спортивным блоком.

Поэтому, с одной стороны, трансфер Саши не самое ожидаемое событие последних дней, но с другой — переход действительно поддерживают все стороны. Мы расстаемся с Сашей в хороших отношениях, но при этом — думаю, Марко меня поддержит и здесь — удачи в обозримом будущем не желаем (смеется)», — приводит слова Бабаева пресс-служба ЦСКА.

21 февраля «Зенит» объявил о переходе Зделара из ЦСКА. Соглашение с 29-летним сербом рассчитано до лета 2026 года.

Зделар выступал за ЦСКА с 2022 года. В этом сезоне на его счету голевая передача в 21 матче во всех турнирах.