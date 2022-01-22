«Я думал только о мести». нападающий «Спартака» рассказал, как чуть не завязал с футболом

Ямайский игрок «Спартака» рассказал о сложном периоде в жизни и желание оставить футбол

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, что в молодом возрасте мог завязать с футболом.

«Я бросил футбол и бросил вообще все хорошее. Думал только о плохом. Я тусовался с гангстерами, ходил с пушкой. На Ямайке это встречается на каждом шагу, достать оружие очень легко.

Я перестал ночевать в доме своей матери. Знаете, что такое бессонница? Я не мог уснуть до самого утра, и так было постоянно.

Да, была депрессия. И я думал только о мести.

Опять же — на Ямайке так принято. Ребенок начинает хотеть отомстить за отца.

Мне помогли семья и друзья. Они знали о моих возможностях в футболе и стали убеждать меня, что месть ничего не даст. Что я должен фокусироваться на том, что люблю. Чтобы отец мог мной гордиться», — рассказал Николсон в интервью клубному YouTube каналу «Спартака».