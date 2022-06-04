Агент Малкома и Клаудиньо подтвердил, что игроки останутся в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо подтвердил, что игроки останутся в питерском клубе в следующем сезоне.

«Они должны остаться в «Зените» на следующий сезон. Им нравится в клубе», — цитирует Sport24 Фернандо Гарсию.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 25-летний бразилец забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года. В прошедшем сезоне 25-летний бразилец провел 31 матч за команду во всех турнирах, на его счету 10 голов и 5 результативных передач.

«Зенит» стал победителем Тинькофф РПЛ.