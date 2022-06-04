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Агент Малкома и Клаудиньо подтвердил, что игроки останутся в «Зените»

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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо подтвердил, что игроки останутся в питерском клубе в следующем сезоне.

«Они должны остаться в «Зените» на следующий сезон. Им нравится в клубе», — цитирует Sport24 Фернандо Гарсию.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 25-летний бразилец забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года. В прошедшем сезоне 25-летний бразилец провел 31 матч за команду во всех турнирах, на его счету 10 голов и 5 результативных передач.

«Зенит» стал победителем Тинькофф РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-04-agent-malkom-i-klaudino-na-sleduyushchiy-sezon-dolzhny-ostatsya-v-zenite

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

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Краснодар

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