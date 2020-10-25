«Легенда». Реакция форварда «Краснодара» Сулейманова на решение Хабиба завершить карьеру
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в своем Instagram прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру в UFC.
В ночь на 25 октября 32-летний россиянин удушающим приемом одержал победу над американцем Джастином Гэтжи во 2-м раунде боя за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 254. После поединка Хабиб заявил, что это был его последний бой.
«Легенда», — подписал фото в сториз Сулейманов.
Новая сториз Магомеда-Шапи Сулейманова pic.twitter.com/Y1j5ypoFGI— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) October 24, 2020
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