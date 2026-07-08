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«Зенит» — «Нефтчи» Фергана: где смотреть онлайн-трансляцию товарищеского матча

«Зенит» и «Нефтчи» Фергана сыграют в товарищеском матче 8 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» и «Нефтчи» Фергана встретятся в рамках товарищеского матча в среду, 8 июля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по регистрации. Также прямой эфир будет на странице в официальном сообществе «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».

«Зенит» — чемпион России сезона-2025/2026. «Нефтчи» Фергана — чемпион Узбекистана сезона-2025/2026.

РПЛ сезона-2026/2027 стартует 26 июля. В 1-м туре сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Акрона».

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Футбол
ФК Зенит
ФК Нефтчи
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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