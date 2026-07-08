«Спартак» объявил об аренде Самошникова в «Рубин»

Защитник «Спартака» Илья Самошников на правах аренды перешел в «Рубин», сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение рассчитано на сезон-2026/27. Ранее сообщалось, что в нем не предусмотрена опция выкупа.

«Желаем Илье успешно проявить себя в «Рубине» и вернуться еще более сильным в «Спартак», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Самошников летом 2025 года перешел в «Спартак» из «Локомотива». В прошедшем сезоне он провел за красно-белых 5 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Защитник не выходил на поле с октября.

Самошников ранее уже выступал за «Рубин» — с 2020 по 2023 год. На его счету 5 забитых мячей и 5 голевых передач в 87 матчах в казанском клубе.