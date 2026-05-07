Алаев считает, что российские команды могут допустить в еврокубки в 2027 году

Президент РПЛ Александр Алаев поделился прогнозом по поводу допуска российских команд в еврокубки.

«Главное, чтобы было принято единственное справедливое решение — возвращение наших футболистов на международную арену. А потом мы поедем туда, сядем, подумаем, как возвращать рейтинг. Это второй вопрос. Касательно самого возвращения я могу сделать прогноз — как просто гражданин Александр из Москвы: не имея отбора на Евро в марте 2027-го, российские клубы в следующем году будут в еврокубках. Это мой прогноз-мечта», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

Ранее президент РПЛ говорил, что в отношении допуска российских клубных команд может быть принято экстренное решение.

Российские команды не играют в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.

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