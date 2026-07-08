Джокович победил Оже-Альяссима в матче, который длился более пяти часов, и вышел в полуфинал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в матче 1/4 финала Уимблдона — 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4).

Игра продолжалась 5 часов 15 минут.

39-летний серб 14 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных.

У Оже-Альяссима 29 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4 заработанных.

В полуфинале Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером, который в 1/4 финала обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 7) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4)