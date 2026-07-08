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8 июля, 17:43

Сперцян присоединился к «Аль-Ахли» на сборах в Австрии

Сергей Филин

Бывший полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян присоединился к «Аль-Ахли» на тренировочных сборах в Австрии.

7 июля 26-летний армянский хавбек, который является воспитанником «Краснодара», стал игроком клуба из Саудовской Аравии.

«Уже прибыл в Австрию и присоединился к команде на сборах. Познакомился с ребятами и готов к усердной работе», — написал Сперцян в соцсетях.

Эдуард Сперцян.«Спасибо за все, капитан!» «Краснодар» объявил о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»

В сезоне-2025/26 в 42 матчах Сперцян забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: Соцсети Эдуарда Сперцяна
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Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
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