Египетская футбольная ассоциация подала жалобу на работу арбитра матча Аргентина — Египет

Президент Египетской футбольной ассоциации (EFA) Хани Або Рида подал официальную жалобу на французского арбитра Франсуа Летексье и его судейскую бригаду, которые работали на матче 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Египта (3:2), сообщает AS.

По мнению EFA, ряд решений арбитров оказались спорными и существенно повлияли на исход встречи. Федерация потребовала объяснений, проведения расследования, а также отстранения французской судейской бригады от дальнейшей работы на ЧМ-2026.

Ранее недовольство работой арбитров уже выражали несколько национальных федераций, включая бельгийскую.