Швейцария по пенальти победила Колумбию и сыграет с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2026

Швейцария обыграла Колумбию в матче 1/8 финала чемпионата мира — 0:0 (пенальти — 4:3). Игра прошла на арене «БиСи Плэйс» в Ванкувере.

В основное время команды не забили голов, как и в два дополнительных тайма по 15 минут. В серии пенальти точнее оказались швейцарские футболисты. У колумбийцев защитник Давинсон Санчес пробил мимо ворот, а также удар Хуана Камило Эрнандеса отбил Грегор Кобель. У европейской команды не забил защитник Мануэль Аканджи, пробивший выше ворот.

В четвертьфинале чемпионата мира Швейцария встретится с Аргентиной. Матч состоится в воскресенье, 12 июля, и начнется в 04.00 по московскому времени.