В «Индепендьенте» рассчитывают подписать Барко после его ухода из «Спартака»
Член совета директоров и спортивный секретарь «Индепендьенте» Эстебан Саенс Рико уверен, что аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко может вернуться в Южную Америку в летнее трансферное окно.
В июне «Индепендьенте» предложил красно-белым 1,3 миллиона евро за 50 процентов прав на игрока. В аргентинском клубе понимают, что красно-белые этот оффер рассматривать не будут, однако «Индепендьенте» якобы готов поднять цену до «определенного потолка».
«С нашей стороны вопрос остается открытым. Мы ждем, когда игрок окончательно оформит свой уход из клуба», — приводит слова Саенса Рико Odds.ru.
Рыночная стоимость 27-летнего полузащитника по версии Transfermarkt составляет 16 миллионов евро. Контракт Барко со «Спартаком» действует до лета 2027 года.
Барко в прошедшем сезоне провел за московский клуб 37 матчей, забил 8 голов и сделал 9 голевых передач во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1