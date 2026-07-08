В «Индепендьенте» рассчитывают подписать Барко после его ухода из «Спартака»

Член совета директоров и спортивный секретарь «Индепендьенте» Эстебан Саенс Рико уверен, что аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко может вернуться в Южную Америку в летнее трансферное окно.

В июне «Индепендьенте» предложил красно-белым 1,3 миллиона евро за 50 процентов прав на игрока. В аргентинском клубе понимают, что красно-белые этот оффер рассматривать не будут, однако «Индепендьенте» якобы готов поднять цену до «определенного потолка».

«С нашей стороны вопрос остается открытым. Мы ждем, когда игрок окончательно оформит свой уход из клуба», — приводит слова Саенса Рико Odds.ru.

Рыночная стоимость 27-летнего полузащитника по версии Transfermarkt составляет 16 миллионов евро. Контракт Барко со «Спартаком» действует до лета 2027 года.

Барко в прошедшем сезоне провел за московский клуб 37 матчей, забил 8 голов и сделал 9 голевых передач во всех турнирах.