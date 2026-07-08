«Зенит» — «Нефтчи»: прямая трансляция товарищеского матча

В среду, 8 июля, «Зенит» встретится с «Нефтчи» Фергана в товарищеском матче. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko. Также прямой эфир будет на странице в официальном сообществе «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео.

«Зенит» — чемпион России сезона-2025/26. «Нефтчи» Фергана — чемпион Узбекистана сезона-2025/2026.

РПЛ сезона-2026/2027 стартует 26 июля. В 1-м туре Премьер-лиги сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Акрона».