«Спартак» — «Рубин»: прямая трансляция товарищеского матча

«Спартак» и «Рубин» сыграют в товарищеском матче 8 июля

«Спартак» и «Рубин» встретятся в товарищеском матче в среду, 8 июля. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен на платной основе.

Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Рубин» можно отслеживать в футбольном матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2025/26 красно-белые заняли четвертое место в РПЛ, набрав 52 очка. Казанский клуб финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы с 43 очками.