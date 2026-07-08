Инфантино осудил расистские высказывания сенатора Парагвая в адрес Мбаппе

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, который подвергся оскорблениям со стороны сенатора Парагвая Селесты Амарильи.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Франция победила Парагвай (1:0) благодаря голу Мбаппе с пенальти. После матча Амарилья назвала 27-летнего футболиста «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом».

«Безоговорочно осуждаю расистские высказывания в адрес Килиана Мбаппе, сделанные сенатором из Парагвая Селестой Амарильей. Футбольный мир и общество в целом солидарны с капитаном сборной Франции: мы должны бороться с расизмом и искоренить его вместе. На протяжении этого чемпионата мира футбол показал, что выступает могучей объединяющей силой. Наш вид спорта должен оставаться инклюзивным и безопасным пространством для всех», — написал Инфантино в соцсети.

Он добавил, что ФИФА продолжит бороться, чтобы искоренить расизм из футбола и общества.

Мбаппе в ответ на расистские оскорбления назвал Амарилью презренной женщиной, недостойной своей должности. Позднее сенатор из Парагвая пригрозила футболисту судом.