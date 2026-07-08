Telegraph: ФИФА и УЕФА не планируют скорое возвращение российских команд

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерены допускать российские клубы и сборные до своих турниров в ближайшее время, сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России (ОКР). Также организация рекомендовала снять все ограничения с российских спортсменов.

Как сообщал телеканал Sky News, ФИФА была проинформирована о решении МОК и согласилась обсудить снятие запрета на участие российских команд в турнирах под своей эгидой.

Российские клубы и сборные отстранены от соревнований ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.