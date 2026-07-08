Дегтярев похвалил «Акрон» и привел его в пример другим клубам РПЛ

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Дмитрий Дегтярев похвалил «Акрон» и его руководителей за подход к развитию клуба.

«С большим интересом наблюдаю за футбольным клубом «Акрон». Частная инициатива, грамотная команда управленцев, четкие миссия и целеполагание. Глава холдинга «Акрон» Павел Морозов уже много лет развивает футбольную экосистему в Тольятти в Самарской области. Строит и реконструирует футбольные поля и манежи. Растит и обеспечивает будущее сотням детей. Все за свой счет. В его ведении футбольная школа, легендарная Академия Коноплева, ФК «Акрон-2» и ФК «Акрон». Подобный подход должен стать модельным в РПЛ. Как и экосистема «Краснодара», — написал Дегтярев в соцсетях.

В сезоне-2025/26 «Акрон» с 27 очками финишировал на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ. В стыковых матчах команда победила «Ротор» (2:1) и сохранила за собой право выступать в высшем футбольном дивизионе страны.