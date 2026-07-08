Свищев считает, что ФИФА давно следовало снять бан с российских команд: «Мы не сомневаемся, что это решение будет принято»

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что ФИФА рассмотрит вопрос о снятии запрета с российских сборных после того, как МОК рекомендовал международным федерациям отменить ограничения, введенные в отношении российских спортсменов.

«Диалог между ФИФА и РФС не останавливается, и было бы логичным давно уже допустить наши команды к участию во всех мероприятиях. Однако реалистичные прогнозы — это другое дело. Процесс будет непростым, поскольку мы знаем, что некоторые федерации, несмотря на рекомендации МОК, заявили, что решение о недопуске остается в силе. Нам надо продолжать диалог с коллегами из международных федераций о скорейшем допуске российских спортсменов. Мы не сомневаемся, что это решение будет принято, но хотелось бы этого побыстрее. Мы давно готовы к возвращению: и клубы, и национальные команды, и игроки», — сказал Свищев «СЭ».

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном восстановлении в правах Олимпийского комитета России (ОКР).

Российские сборные и клубы не участвуют в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

(Александр Антоняк)