РПЛ сезон-2026/2027: расписание 1-го тура чемпионата России

Стало известно расписание 1-го тура РПЛ сезона-2026/2027. Чемпионат России стартует в пятницу, 24 июля. Откроет новый сезон матч ЦСКА — «Балтика» в Москве. Матчи стартового тура пройдут с 24 по 26 июля.

Расписание 1-го тура РПЛ-2026/2027

24 июля (пятница)

20.00. ЦСКА — «Балтика»

25 июля (суббота)

14.00. «Динамо» Москва — «Крылья Советов»

16.15. «Акрон» — «Зенит»

18.30. «Факел» — «Динамо» Махачкала

20.45. «Спартак» — «Родина»

26 июля (воскресенье)

14.30. «Оренбург» — «Ростов»

17.00. «Локомотив» — «Ахмат»

19.30. «Рубин» — «Краснодар»

Время начала — московское.

Расписание с 1-го по 9-й тур доступно на официальном сайте РПЛ.

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