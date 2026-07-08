Источник: «Рубин» арендует Самошникова у «Спартака» без опции выкупа

Защитник «Спартака» Илья Самошников на правах аренды перейдет в «Рубин», сообщает Metaratings.

По информации источника, казанцы арендуют 28-летнего футболиста без опции обязательного выкупа. Футболист уже покинул расположение «Спартака».

Самошников летом 2025 года перешел в «Спартак» из «Локомотива». В прошедшем сезоне он провел за красно-белых 5 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Защитник не выходил на поле с октября.

Самошников ранее уже выступал за «Рубин» — с 2020 по 2023 год. На его счету 5 забитых мячей и 5 голевых передач в 87 матчах в казанском клубе.