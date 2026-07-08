Источник: «Рубин» арендует Самошникова у «Спартака» без опции выкупа
Защитник «Спартака» Илья Самошников на правах аренды перейдет в «Рубин», сообщает Metaratings.
По информации источника, казанцы арендуют 28-летнего футболиста без опции обязательного выкупа. Футболист уже покинул расположение «Спартака».
Самошников летом 2025 года перешел в «Спартак» из «Локомотива». В прошедшем сезоне он провел за красно-белых 5 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Защитник не выходил на поле с октября.
Самошников ранее уже выступал за «Рубин» — с 2020 по 2023 год. На его счету 5 забитых мячей и 5 голевых передач в 87 матчах в казанском клубе.
Источник: Metaratings
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|7
|0
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|3
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|
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|10
|2
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|2
|6
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|12
|
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|5
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|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
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|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
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|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
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|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
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|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
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ЦСКА
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|1
|1
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