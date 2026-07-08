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8 июля, 12:58

40-летний Возинья готов рассмотреть предложения из России, в том числе из медиалиги

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Адилсон дос Сантос да Круз, представляющий интересы голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Мы искренне ценим внимание, которое Возинье уделяют в России после его выступлений на чемпионате мира. На данном этапе своей карьеры приоритетом для него является продолжение профессиональной футбольной карьеры на максимально высоком уровне. Россия, безусловно, является одной из стран, которые его заинтересовали бы, если бы появился подходящий спортивный проект и соответствующая возможность.

Что касается медиалиги, мы готовы ознакомиться с этой концепцией более подробно. Однако на данный момент главной целью Возиньи по-прежнему остается подписание контракта с профессиональным клубом и продолжение игровой карьеры. Если поступит серьезное предложение, будь то от профессионального клуба или от клуба медиалиги, мы с удовольствием рассмотрим его и обсудим детали», — сказал да Круз «СЭ».

До чемпионата мира у Возиньи было около 50 тысяч подписчиков в социальных сетях. Менее чем за три недели их число превысило 27 миллионов, и игрок стал самым популярным голкипером в мире.

По данным Transfermarkt, 40-летний Возинья оценивается в 50 тысяч евро. Сборная Кабо-Верде завершила выступление на ЧМ-2026, уступив Аргентине (2:3 д.в.) в 1/16 финала.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу
Возинья
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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