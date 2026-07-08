Ди Марцио: «Торино» интересен защитник «Балтики» Гассама

Защитник «Балтики» Натан Гассама заинтересовал «Торино», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, игровые качества 25-летнего малийца нравятся главному тренеру туринцев Иньяцио Абате.

Контракт Гассама с «Балтикой» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,5 миллиона евро.

За «Балтику» он играет с августа 2023 года. На счету Гассама 81 матч за российскую команду, в которых он забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.