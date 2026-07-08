«Спартак» — «Рубин»: где смотреть онлайн трансляцию товарищеского матча

«Спартак» и «Рубин» сыграют в товарищеском матче 8 июля

«Спартак» и «Рубин» сыграют в товарищеском матче в среду, 8 июля. Игра, которая пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, начнется в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Рубин» можно отслеживать в футбольном матч-центре сайта «СЭ».

Игру «Спартак» — «Рубин» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (на платной основе).

В сезоне-2025/26 красно-белые заняли четвертое место в РПЛ, набрав 52 очка. Также спартаковцы стали обладателями Кубка России в пятый раз в своей истории, обыграв в решающем матче «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

Казанский клуб финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы с 43 очками.