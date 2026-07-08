«Спартак» и «Рубин» сыграют в товарищеском матче 8 июля

«Спартак» и «Рубин» сыграют в товарищеском матче в среду, 8 июля. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В сезоне-2025/26 «Спартак» набрал 52 очка и финишировал на четвертом месте в турнирной таблице. В минувшем сезоне «Рубин» с 43 очками занял восьмое место в чемпионате России.

РПЛ сезона-2026/27 стартует 26 июля. В 1-м туре красно-белые сыграют дома против дебютанта чемпионата России «Родины». Казанский клуб стартует с домашнего матча против «Краснодара».