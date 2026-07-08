«Спартак» — «Рубин»: во сколько начало товарищеского матча
«Спартак» и «Рубин» сыграют в товарищеском матче 8 июля
«Спартак» и «Рубин» сыграют в товарищеском матче в среду, 8 июля. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
В сезоне-2025/26 «Спартак» набрал 52 очка и финишировал на четвертом месте в турнирной таблице. В минувшем сезоне «Рубин» с 43 очками занял восьмое место в чемпионате России.
РПЛ сезона-2026/27 стартует 26 июля. В 1-м туре красно-белые сыграют дома против дебютанта чемпионата России «Родины». Казанский клуб стартует с домашнего матча против «Краснодара».
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
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|О
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1
|Зенит
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|0
|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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