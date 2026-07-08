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8 июля, 11:10

«Спартак» — «Рубин»: во сколько начало товарищеского матча

«Спартак» и «Рубин» сыграют в товарищеском матче 8 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Максименко (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и «Рубин» сыграют в товарищеском матче в среду, 8 июля. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В сезоне-2025/26 «Спартак» набрал 52 очка и финишировал на четвертом месте в турнирной таблице. В минувшем сезоне «Рубин» с 43 очками занял восьмое место в чемпионате России.

РПЛ сезона-2026/27 стартует 26 июля. В 1-м туре красно-белые сыграют дома против дебютанта чемпионата России «Родины». Казанский клуб стартует с домашнего матча против «Краснодара».

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Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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