Лапочкин не пройдет проверку на полиграфе, несмотря на требование «Динамо»

Главный арбитр матча 7-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Рубин» (0:1) Сергей Лапочкин не будет проходить проверку на полиграфе, несмотря на требование бело-голубых. Об этом сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

— Да, мы получили обращение «Динамо», ЭСК будет его рассматривать, — приводит «РИА Новости» слова Хачатурянца. — Лапочкин полиграф проходить не будет. Я считаю, что судейство Лапочкина было безошибочным. Конечно, комиссия вынесет сама свое окончательное решение. Но мне кажется, что у многих специалистов из ЭСК такое же мнение.

Ранее «Динамо» опубликовало заявление, в котором сообщило о просьбе дать оценку семи спорным эпизодам матча с «Рубином» и инициировать проверку Лапочкина на полиграфе на предмет преднамеренного влияния на результат матча.