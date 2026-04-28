Агент Угальде сравнил нападающего с Агуэро

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен в интервью «СЭ» высказался о будущем нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

— Каждое трансферное окно Угальде отправляют в Европу. Что будет летом?

— Для игрока с его потенциалом и возрастом подобные слухи — это норма. Клубы всегда будут им интересоваться. Летом будет то же самое. Но сейчас Манфред сфокусирован на «Спартаке», хочет выиграть трофей — это для него важно. После сезона сядем обсуждать ситуацию вместе с ним, со «Спартаком» и с моим партнером. Главное — найти решение, которое устроит и клуб, и игрока.

Думаю, пришло время сделать следующий шаг в карьере. Надеюсь, «Спартак» выиграет Кубок России, а там посмотрим.

Если его правильно использовать, как это делает Хуан Карлос Карседо, Угальде способен стать топ-форвардом. Я часто сравниваю его с Агуэро: он не самый высокий, но в борьбе один в один выиграть у него невероятно сложно. А сколько ударов по ногам он собирает в России — уму непостижимо! В Голландии было то же самое. Конечно, в голове у него есть цель, к которой он стремится...», — сказал ван Куперен «СЭ».

В этом сезоне 23-летний костариканец провел 33 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал две результативные передачи.

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