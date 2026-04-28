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28 апреля, 13:00

Агент Угальде сравнил нападающего с Агуэро

Микеле Антонов
Корреспондент

Нидерландский агент Нейтан ван Куперен в интервью «СЭ» высказался о будущем нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

— Каждое трансферное окно Угальде отправляют в Европу. Что будет летом?

— Для игрока с его потенциалом и возрастом подобные слухи — это норма. Клубы всегда будут им интересоваться. Летом будет то же самое. Но сейчас Манфред сфокусирован на «Спартаке», хочет выиграть трофей — это для него важно. После сезона сядем обсуждать ситуацию вместе с ним, со «Спартаком» и с моим партнером. Главное — найти решение, которое устроит и клуб, и игрока.

Думаю, пришло время сделать следующий шаг в карьере. Надеюсь, «Спартак» выиграет Кубок России, а там посмотрим.

Если его правильно использовать, как это делает Хуан Карлос Карседо, Угальде способен стать топ-форвардом. Я часто сравниваю его с Агуэро: он не самый высокий, но в борьбе один в один выиграть у него невероятно сложно. А сколько ударов по ногам он собирает в России — уму непостижимо! В Голландии было то же самое. Конечно, в голове у него есть цель, к которой он стремится...», — сказал ван Куперен «СЭ».

В этом сезоне 23-летний костариканец провел 33 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал две результативные передачи.

Нейтан ван Куперен и&nbsp;Квинси Промес.«Промес из тюрьмы каждый день спрашивает о «Спартаке». Интервью агента ван Куперена — о трансферах и России

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Манфред Угальде
Серхио Агуэро
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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