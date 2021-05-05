Молодежная команда «Краснодара» обыграла «Строгино»
17:32
«Краснодар» обыграл «Строгино» (2:0) в матче 24-го тура молодежного первенства России.
«Быки» набрали 59 очков и занимают первое место. У «Строгино» 28 очков и десятая позиция.
Молодежное первенство России
24-й тур
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Строгино — мол.» (Москва) — 2:0 (0:0)
Голы: Апеков, 62 (1:0). Манелов, 75 (2:0).
Судья: Чембулатов (Кострома).
5 мая. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
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