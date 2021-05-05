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Молодежная команда «Краснодара» обыграла «Строгино»

17:32
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«Краснодар» обыграл «Строгино» (2:0) в матче 24-го тура молодежного первенства России.

«Быки» набрали 59 очков и занимают первое место. У «Строгино» 28 очков и десятая позиция.

Молодежное первенство России

24-й тур

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Строгино — мол.» (Москва) — 2:0 (0:0)

Голы: Апеков, 62 (1:0). Манелов, 75 (2:0).

Судья: Чембулатов (Кострома).

5 мая. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

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