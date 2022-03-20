Кварацхелия: «Останусь ли я в «Рубине?» Пока не знаю»

Кварацхелия ответил на вопрос о возможно уходе из «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия заявил, что пока не знает, останется ли он в «Рубине».

«Останусь ли я в «Рубине?» Пока не знаю», — сказал Кварацхелия «РБ Спорт».

Напомним, что в ближайшее время в РПЛ может быть открыто дополнительное трансферное окно. Также ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузина в 16 миллионов евро.

Хвича перешел в «Рубин» на правах свободного агента летом 2019 года. Его контракт с казанской командой рассчитан до 30 июня 2024 года.