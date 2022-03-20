Обляков: «Новички ЦСКА хорошо влились»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1).

— Какой итог матча можешь подвести?

— Сегодня забили множество моментов, в начале хорошо давалась, поймали уверенность и все получалось. Я думаю, заслуженная победа и заслуженно побеждаем, хорошо играем.

— Можно ли говорить, что новички ЦСКА полностью прошли адаптацию?

— Да, хорошо влились. Мы, соответственно, тоже помогаем. Поэтому я думаю проблем вообще не возникает, когда новый игрок приходит.

— Вы обсуждали с Кучаевым тот факт, что пенальти, возможно, не было?

— Да, был момент, так пообщались. Понятно, что друзья, но на поле, когда играем, все равно есть какая-то... ну он играет за одну команду, я за другую. То есть ты все равно отдаёшься своей команде, а так мы в паузах можем поговорить, в этом нет ничего такого.

— О чем ты думал, когда увидел, как Кучаев забивает?

— Да ничего я такого не сказал. Подумал, что забил, значит, мы где-то ошиблись, мы пропустили. Я как бы этому не рад.

— Видно, что ты очень прибавил в этом сезоне. С чем связываешь это?

— Да не знаю, я стараюсь играть на сто процентов. Когда-то получается, когда-то нет. Игра все очень всегда на сто процентов. Я не знаю в чем. Всегда вроде играл.