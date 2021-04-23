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Кварацхелия назвал Дзюбу и Азмуна в четверке лучших футболистов РПЛ

12:42
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия поделился мнением о лучших игроках чемпионата России.

«Никола Влашич, конечно. Еще назову Вандерсона и Артема Дзюбу. Все очень хорошие футболисты, мне нравятся. Сердар Азмун еще. Он знает где нужно открываться, и то, как он прыгает, — это просто вау!» — приводит слова Кварацхелии «БИЗНЕС Online».

Азмун и Дзюба лидируют в гонке бомбардиров Тинькофф РПЛ, забив 16 и 13 голов соответственно.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/article/264343

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