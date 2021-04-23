Президент «Урала» раскритиковал идею создания фонда солидарности для клубов РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал идею создания фонда солидарности для клубов Тинькофф РПЛ.

«Для чего этот фонд солидарности? Чтобы спасать условный «Тамбов»? А зачем его спасать, скажите, пожалуйста? Я изначально был против этого. И сейчас, раз получилась такая ситуация с «Тамбовом», мы все должны создать какой-то фонд солидарности, чтобы потом спасать кого-то еще. Я считаю, что это неправильно. У нас много бюджетных клубов и если кто-то завтра перестанет получать поддержку, команда снимется и все. Все это прекрасно понимают, и я считаю, что создание такого фонда ни к чему не приведет. Да и в честь чего мы должны свои деньги в него вкладывать? Нам и не позволят. Наша команда на 100 процентов принадлежит Свердловской области. И они должны отдавать средства в фонд? Я считаю, что нет», — цитирует «РБ Спорт» Иванова.

22 апреля стало известно, что РФС планирует создать новую финансовую структуру для клубов РПЛ, в рамках которой предлагается учредить фонд солидарности профессионального футбола с сезона-2022/23.