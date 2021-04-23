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Президент «Урала» раскритиковал идею создания фонда солидарности для клубов РПЛ

12:45
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Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал идею создания фонда солидарности для клубов Тинькофф РПЛ.

«Для чего этот фонд солидарности? Чтобы спасать условный «Тамбов»? А зачем его спасать, скажите, пожалуйста? Я изначально был против этого. И сейчас, раз получилась такая ситуация с «Тамбовом», мы все должны создать какой-то фонд солидарности, чтобы потом спасать кого-то еще. Я считаю, что это неправильно. У нас много бюджетных клубов и если кто-то завтра перестанет получать поддержку, команда снимется и все. Все это прекрасно понимают, и я считаю, что создание такого фонда ни к чему не приведет. Да и в честь чего мы должны свои деньги в него вкладывать? Нам и не позволят. Наша команда на 100 процентов принадлежит Свердловской области. И они должны отдавать средства в фонд? Я считаю, что нет», — цитирует «РБ Спорт» Иванова.

22 апреля стало известно, что РФС планирует создать новую финансовую структуру для клубов РПЛ, в рамках которой предлагается учредить фонд солидарности профессионального футбола с сезона-2022/23.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-dlya-chego-e-tot-fond-solidarnosti-ya-by-l-protiv-spaseniya-tambova/

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