«Зенит» объявил о трансфере Вендела

«Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Спортинга» Вендела. Контракт с 23-летним бразильцем подписан на пять лет — до конца сезона-2024/25.

Как отмечает пресс-служба чемпионов России, Вендел выступает преимущественно на позиции центрального полузащитника, в равной степени поддерживая атаки и помогая обороне в опорной зоне. Сильными сторонами игрока являются отбор, видение поля, умение сделать обостряющую передачу и завершить атаку.

По данным зарубежных СМИ, петербургский клуб заплатит «Спортингу» за 23-летнего полузащитника 20 миллионов евро. В прошлом чемпионате Португалии Вендел сыграл 28 матчей, забил три гола.