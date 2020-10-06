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«Зенит» объявил о трансфере Вендела

14:45
Вендел. Фото ФК «Зенит»
Вендел. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Спортинга» Вендела. Контракт с 23-летним бразильцем подписан на пять лет — до конца сезона-2024/25.

Как отмечает пресс-служба чемпионов России, Вендел выступает преимущественно на позиции центрального полузащитника, в равной степени поддерживая атаки и помогая обороне в опорной зоне. Сильными сторонами игрока являются отбор, видение поля, умение сделать обостряющую передачу и завершить атаку.

По данным зарубежных СМИ, петербургский клуб заплатит «Спортингу» за 23-летнего полузащитника 20 миллионов евро. В прошлом чемпионате Португалии Вендел сыграл 28 матчей, забил три гола.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-10-06-vendel-v-zenite-.htm

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