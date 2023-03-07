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Мостовой оценил шансы сборной Армении выйти на крупный турнир после смены Тикнизяном спортивного гражданства

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы сборной Армении выйти на крупный турнир после смены защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном спортивного гражданства с российского на армянское.

«Например, Хвича засверкал в Грузии, и его команда начала играть хорошо. Понятно, нельзя сравнивать Хвичу с Тикнизяном, ведь Наир играет на позиции защитника. Другое дело, сейчас появляются новые возможности для отбора на крупные турниры. Появилась Лига наций, через которую можно добыть путевку. Против армян всегда было тяжело играть. Но в последние годы они не могут из группы выйти. У них появится шанс выйти на крупный турнир», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/07/19909717.shtml
Александр Мостовой
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