Кузнецов заявил, что Федотов должен распределить нагрузки футболистов ЦСКА и выиграть FONBET Кубок России

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от выступлений армейцев в заключительной части сезона-2022/23.

«Любой титул — это почетно. В последние пять игр сезона ЦСКА надо грамотно распределить силы. Матч на матч не приходится, но выиграть Кубок и занять второе место в чемпионате престижно для любого футболиста. Не надо разделять силы на два турнира, ведь осталось немного игр. При тренерском опыте Федотова, он должен распределить нагрузки футболистов и грамотно закончить сезон — завоевать трофей. У ЦСКА есть небольшая проблема: у них есть много молодых футболистов — Ермаков, Носков, которые еще не нюхали пороху в борьбе за высокие места. Но есть Карраскаль, Кучаев. Пора ему показать, на что он способен. В играх на результат определяется класс футболистов и командный уровень. Будем ждать концовки чемпионата и суперфинала Кубка», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 26-ти турах. В FONBET Кубке России армейцы вышли в суперфинал, обыграв по сумме двух матчей «Урал» в финале Пути РПЛ.