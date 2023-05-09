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Сегодня, 19:49

Агент Дуарте прокомментировал жесткую критику в адрес своего клиента

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Алексис Дуарте.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футбольный агент Августо Параха прокомментировал жесткую критику в адрес своего клиента, защитника московского «Спартака» Алексиса Дуарте.

Алексис Дуарте. «Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов». Романцев разбирает поражение от «Зенита»

«Последние высказывания об Алексисе — сумасшествие! Абсолютно непрофессионально. Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьезно», — приводит слова Параха Sport24.

7 мая в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3) Дуарте получил прямую красную карточку.

23-летний парагваец перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Серро Портеньо». В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 7 матчей и не отметился результативными передачами, заработав 2 желтые и 1 красною карточку.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-09-agent-duarte-vyskazyvaniya-ob-aleksise-sumasshestviye-neseryezno-govorit-ob-ukhode-iz-spartaka
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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