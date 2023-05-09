Баринов поддержал травмированного Магкеева

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал повреждение партнера по команде Станислава Магкеева.

Ранее стало известно, что Магкеева выявлен разрыв передней крестообразной связки. Он получил повреждение в матче против «Сочи» (3:0) в 26-м туре РПЛ.

«Выздоравливай», — написал Баринов в соцсетях под фотографией с Магкеевым.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.