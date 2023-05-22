Кузнецов считает, что вина Роши в инциденте с Соболевым не доказана

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на непристойный жест форварда «Спартака» Александра Соболева в игре 28-го тура РПЛ против армейцев.

«После такого жеста Соболева я бы покрутил пальцем у виска. Вот и все. Да и побежал бы дальше. Он что, больной что-ли? Надо судить такое по регламенту. Это же оскорбление другого человека. За это он должен дисквалификацию матча на три получить. До конца сезона пускай его отстранят. Какое наказание должен получить Роша? За что он должен быть вообще наказан? Я и не понимаю, за что он красную карточку получил. Что он там показывал вообще? Ничего еще не доказано. А так, ждем официальное решение КДК по всему этому. Пусть комментируют», — приводит слова Кузнецова «Спорт День за Днем».

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил этот жест и тоже был удален с поля.