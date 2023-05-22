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Сегодня, 18:21

Барач вернется в «Крылья Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник Матео Барач вернется в «Крылья Советов» после аренды из «Остенде», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, бельгийцы не будут активировать опцию выкупа, так как у них достаточно средств на трансфер. В то же время других предложений по аренде или по полноценному трансферу в данный момент у Матео нет. Он вернется в «Крылья Советов», с которыми начнет подготовку к новому сезону. Будущее игрока в Самаре будет зависеть от того, в какой лиге предстоит выступать клубу на следующий сезон.

В зимнее трансферное окно 28-летний защитник «Крыльев Советов» Матео Барач перешел на правах аренды до конца сезона в бельгийский «Остенде». Из-за травм футболист провел только шесть матчей. В данный момент он продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения, в ближайшие пару недель будет окончательно здоров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/barach-vernetsya-v-kry-l-ya-sovetov/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Матео Барач
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
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Филипе Силва Малком

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Спартак

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Федор Чалов

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 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
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Локомотив

 18 1 3
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Александр Соболев

Спартак

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