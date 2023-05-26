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Сегодня, 20:13

Кузнецов считает, что скандал с Рошей и Соболевым не скажется на игроках ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от центрального матча 29-го тура РПЛ между «армейцами» и «Краснодаром».

«У ЦСКА есть небольшое преимущество, потому что они сейчас набрали неплохой ход, претендуют на серебряные медали. Им победа нужнее. Да, мы не играем в еврокубках, но чем выше место, тем престижнее. Скандал с Рошей и Соболевым не скажется на игроках. Тем более, что справедливость восторжествовала. Поражение в дерби должно еще больше мотивировать ЦСКА. Так что команда готовится, я думаю, это даст игрокам необходимый импульс. Уверен, «Краснодар» перед своими болельщиками тоже захочет выиграть. Высокие места уже не светят, но все профессионалы, и будут отдаваться по максимуму. Этот матч стратегически важен перед суперфиналом Кубка. Тренеры уже будут иметь информацию о соперниках. Хотя каждый матч — это отдельная история. 11 июня все начнется с чистого листа», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

«Краснодар» примет ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России 27 мая в 19:00 по московскому времени. Московский клуб после 28 туров занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками, «Краснодар» располагается на шестой позиции с 46 баллами.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuznecov-skandal-s-roshei-i-sobolevym-ne-skazhetsya-na-igrokakh-cska-v-matche-s-krasnodarom-254151/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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Балахнин считает «Ростов» фаворитами матча с «Ахматом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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