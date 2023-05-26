Кузнецов считает, что скандал с Рошей и Соболевым не скажется на игроках ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от центрального матча 29-го тура РПЛ между «армейцами» и «Краснодаром».

«У ЦСКА есть небольшое преимущество, потому что они сейчас набрали неплохой ход, претендуют на серебряные медали. Им победа нужнее. Да, мы не играем в еврокубках, но чем выше место, тем престижнее. Скандал с Рошей и Соболевым не скажется на игроках. Тем более, что справедливость восторжествовала. Поражение в дерби должно еще больше мотивировать ЦСКА. Так что команда готовится, я думаю, это даст игрокам необходимый импульс. Уверен, «Краснодар» перед своими болельщиками тоже захочет выиграть. Высокие места уже не светят, но все профессионалы, и будут отдаваться по максимуму. Этот матч стратегически важен перед суперфиналом Кубка. Тренеры уже будут иметь информацию о соперниках. Хотя каждый матч — это отдельная история. 11 июня все начнется с чистого листа», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

«Краснодар» примет ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России 27 мая в 19:00 по московскому времени. Московский клуб после 28 туров занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками, «Краснодар» располагается на шестой позиции с 46 баллами.