Балахнин считает «Ростов» фаворитами матча с «Ахматом»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча в рамках 29-го тура РПЛ, в котором ростовчане сыграют с грозненским «Ахматом».

«Я думаю, что «Ростов» будет фаворитом матча. Ростовчане будут играть дома, у «Ахмата» много травмированных игроков, которые играли в основе. Если исходить из этого, то можно отдать предпочтение «Ростову», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

«Ростов» сыграет с «Ахматом» 28 мая. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. «Ростов» занимает в таблице четвертое место, имея в активе 50 очков. «Ахмат» располагается на пятой строчке, набрав 49 баллов.