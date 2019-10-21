Кузнецов пожелал Тедеско удачи

Сергей Кузнецов, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова, в интервью «СЭ» высказался о назначении Доменико Тедеско. Он отметил, что пожелал ему удачи.

— Почему у Массимо Карреры, который не имел до этого опыта самостоятельной работы, получилось с первой же попытки стать чемпионом, а Кононов вынужден был уйти в отставку после 11 туров нынешнего сезона?

— Я могу выразить только свою точку зрения. Не знаю, как было при Массимо, но считаю, что очень многое зависит от уровня исполнителей в команде. Чем он выше, тем тренеру легче добиться желаемого результата и поставить тот футбол, который хотелось бы видеть. Вот и все.

— Иными словами, состав у Кононова явно слабее, чем у Карреры?

— Нет, не могу так говорить. Не работал при Каррере. Мне сложно сравнивать составы тогда и сейчас. Да и не хотелось бы этим заниматься — некорректно с моей стороны.

— Как вы восприняли назначение на пост главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, который на три года моложе вас?

— Думаю, руководство все взвесило и пригласило этого специалиста не просто так. Я немного пообщался с Тедеско, когда он приехал. Пожелал ему удачи.

— Но хватит ли ему опыта?

— Только время покажет. Дай бог, чтобы у него все сложилось. «Спартаку» я всегда желаю только удачи и побед.

— В дальнейшем планируете работать помощником у Кононова или нацеливаетесь на самостоятельную карьеру?

— Пока мы на эту тему с Кононовым не общались. Благодарен ему за возможность поработать в таком клубе, как «Спартаке». Ближайшее время хочу посвятить своему развитию. Никто не знает, что может случиться завтра. Варианты могут быть разные.

— Какие?

— Пока до конкретики не дошло. Если Олег Георгиевич позовет меня в свой новый клуб, всегда с радостью откликнусь. (Виталий Айрапетов)

«Георгич никогда не обещал поставить «Спартаку» игру за четыре месяца». Интервью помощника Кононова