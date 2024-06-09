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Сегодня, 12:15

Кузьмичев: «Из-за потолка зарплат в «Локо» Глушенков может сменить команду»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» заявил, что атакующий полузащитник Максим Глушенков может покинуть команду.
— Глушенков провел фантастический сезон, отдал 18 голевых передач. Нет опасений, что он может покинуть «Локо»? Недавно появилась информация о предметном интересе к нему со стороны «Спартака» и «Зенита».
— Смотрите, а тут все опять упирается в историю с потолком зарплат в «Локомотиве». По моей информации, у Глушенкова прописана в контракте фиксированная сумма выкупа. И если он или его представитель дадут понять клубу, что поступило определенное привлекательное предложение со стороны и что для сохранения игрока ему нужно поднять зарплату, как поведет себя «Локомотив»?
— Как?
— Если менеджмент и в этом случае не подойдет к вопросу индивидуально, то высока вероятность, что Глушенков тоже поменяет команду.
— А у самого Глушенкова финансовые запросы выросли?
— Это нормально для игроков. Тем более когда футболист показывает такой уровень, такую результативность. Глушенков сейчас на пике. Он один из лучших футболистов чемпионата. Почему бы не воспользоваться этой ситуацией? Не забывайте, век спортсмена короток. А возможность улучшить себе условия возникает не каждый сезон. Кто же будет отказываться от денег в наше время? Да и вообще — в любые времена. В этом нет ничего плохого.
— За «Локо» становится тревожно.
— Я уже где-то говорил: любое ограничение в одном клубе сразу дает преимущество конкуренту. Мол, ребят, ну окей: вы установили такие правила игры, они стали известны всем. Соперники же не дремлют. У них есть рычаги, на которые они могут нажать, надавить.

В прошедшем сезоне 24-летний Глушенков сыграл 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 21 голевую передачу. Футболист стал лучшим ассистентом РПЛ с 16 результативными пасами.

Максим Глушенков. «Как бы Глушенков не покинул клуб вслед за Миранчуком и Жемалетдиновым...» Что происходит в «Локо»?

Владимир Кузьмичев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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