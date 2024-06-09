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Сегодня, 12:12

Наумов рассказал, что думает о желании «Локомотива» купить форварда «Зенита» Сергеева

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о составе железнодорожников.

«Из всех вариантов, которые сейчас рассматривает «Локомотив» на позицию форварда, меня больше всего привлекает Сергеев. Если судить по тому, как он показывал себя в тех же «Крыльях Советов», то мне кажется, что в «Локомотиве» он сможет проявить себя ещё лучше.

В «Зените» он все-таки не получает достаточное количество игровой практики, которое заслуживает футболист такого уровня. Полагаю, Сергеев хорошо подойдёт под тактику Галактионова", — цитирует Наумова Legalbet.

В завершившемся сезоне Сергеев провел 39 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/naumov-sergeev-mozhet-po-novomu-raskritsya-v-lokomotive/
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

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