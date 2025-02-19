Гаранин — о Соболеве: «Если он мотивирован, то это очень сильный нападающий, способный помочь любой команде»

Тренер Вадим Гаранин в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Для нашего чемпионата Александр — это очень сильный нападающий. Если он мотивирован, то это очень сильный нападающий, способный помочь любой команде. Тут вопрос мотивации важен и происходящего внутри. Понятно, что имея много бразильцев в составе, «Зенит» много играет в контроле, Саше чуть тяжело при таком футболе. Но помощь в атаке от него может быть огромной», — сказал Гаранин «СЭ».

В августе 2024 года нападающий перешел из «Спартака» в «Зенит». В РПЛ, в 11 матчах за новую команду, футболист не забил ни одного мяча.

По итогам первой части сезона РПЛ «Зенит» занимает второе место с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару», у которого тоже 39 очков, по результатам личной встречи.

Дарик Агаларов