Махачкалинское «Динамо» в ближайшее время подпишет двух иностранцев

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что команда еще не укомплектовала состав перед стартом сезона-2024/25.

«У нас костяк сохраняется, ждем приобретений на несколько позиций. Если все будет нормально, на неделе закроем одну или даже две позиции. На бумаге вроде все есть, но переговоры и нюансы занимают много времени. Думаю, к началу чемпионату один новичок будет точно. Возможно, даже два. Это иностранцы? Да», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

В сезоне-2023/24 махачкалинское «Динамо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и вышло в РПЛ.

В первом туре чемпионата России-2024/25 команда из Дагестана сыграет на выезде против «Химок». Матч состоится 21 июля и начнется в 20.00 (мск).