В «Акроне» назвали главную задачу команды на сезон-2024/25

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов назвал цель тольяттинской команды на сезон-2024/25.

«В первую очередь задача «Акрона» на сезон — сохраниться в РПЛ. Мы, естественно, хотим быть как можно выше, но основная цель — сохраниться. Если нам удастся забраться выше, все будут очень рады, но загадывать не хочу», — цитирует Власова «РБ Спорт».

Ранее «Акрон» впервые в своей истории вышел в РПЛ. В первом туре команда сыграет в гостях с «Локомотивом» 20 июля.