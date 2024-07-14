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В «Акроне» назвали главную задачу команды на сезон-2024/25

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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов назвал цель тольяттинской команды на сезон-2024/25.

«В первую очередь задача «Акрона» на сезон — сохраниться в РПЛ. Мы, естественно, хотим быть как можно выше, но основная цель — сохраниться. Если нам удастся забраться выше, все будут очень рады, но загадывать не хочу», — цитирует Власова «РБ Спорт».

Ранее «Акрон» впервые в своей истории вышел в РПЛ. В первом туре команда сыграет в гостях с «Локомотивом» 20 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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10
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