В «Акроне» назвали главную задачу команды на сезон-2024/25
Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов назвал цель тольяттинской команды на сезон-2024/25.
«В первую очередь задача «Акрона» на сезон — сохраниться в РПЛ. Мы, естественно, хотим быть как можно выше, но основная цель — сохраниться. Если нам удастся забраться выше, все будут очень рады, но загадывать не хочу», — цитирует Власова «РБ Спорт».
Ранее «Акрон» впервые в своей истории вышел в РПЛ. В первом туре команда сыграет в гостях с «Локомотивом» 20 июля.
Источник: «РБ Спорт»
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|Динамо
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4
|Локомотив
|0
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|0
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|0-0
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5
|Спартак
|0
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|0-0
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|ЦСКА
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|0-0
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|0-0
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13
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|0-0
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14
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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