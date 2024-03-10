Овчинников считает, что Абаскаль до лета покинет пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников рассказал, что думает о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Сохранит ли Промес место в основном составе, зависит, кто будет главным тренером «Спартака». Вряд ли Абаскаль даже до лета останется. Линия поведения у него — ну, пацан! Как можно было в матче с «Зенитом» не остаться с командой? Никто так не может, а он сделал. Трудно о нем говорить. Но все будет зависеть от его контракта, песенка-то его уже, может быть, спета. Может, в «Спартаке» у кого-то что-то щелкнет, наконец-то, и все это уже закончится. Из российского чемпионата много тренеров, кто мог бы возглавить «Спартак», — цитирует Овчинникова Legalbet.

После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает четвертое место с 31 очком. Матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел» состоится в «Лужниках» 10 марта.