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10 марта, 11:25

Президент «Урала» высказался о крупном поражении в матче с «Зенитом»: «Хреново играли»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов
Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение команды в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:4).

«Есть тренерский штаб, который должен оценивать игру. Как болельщику, мне не понравилось. Мы проиграли. Хреново играли. Это мое мнение. Но у тренерского штаба есть свое, и они могут конкретно объяснить. Мне матч не понравился. Играли плохо», — сказал Иванов «СЭ».

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

24 апреля екатеринбургский клуб проведет домашний матч с «Ростовом».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Зенит

 6
И К Ж
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