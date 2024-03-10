Президент «Урала» высказался о крупном поражении в матче с «Зенитом»: «Хреново играли»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение команды в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:4).

«Есть тренерский штаб, который должен оценивать игру. Как болельщику, мне не понравилось. Мы проиграли. Хреново играли. Это мое мнение. Но у тренерского штаба есть свое, и они могут конкретно объяснить. Мне матч не понравился. Играли плохо», — сказал Иванов «СЭ».

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

24 апреля екатеринбургский клуб проведет домашний матч с «Ростовом».